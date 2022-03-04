Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - TS maç bileti fiyatları.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Bu kapsamda, İsmail Kartal yönetiminde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe ile liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Liderlik koltuğundan inmeyen ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, Kadıköy deplasmanından 3 puanla evine dönmek istiyor.

Son 3 haftada 3 galibiyet alarak yeniden Şampiyonlar Ligi için ümitlenen Fenerbahçe ise Trabzonspor'u da mağlup edip yoluna devam etmek istiyor.

Takımını desteklemek futbolseverler ise Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - TS maçının bilet fiyatları...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele, 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

BİLET FİYATLARI

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu. 3 Mart Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet, 4 Mart Cuma günü ise saat 11.00 itibarıyla Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet satışa sunulacak.

Genel satışı 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak biletlerin fiyatları şu şekilde: