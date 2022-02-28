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    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 18:56
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    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

    Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Arda Güler, Berisha


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