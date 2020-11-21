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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 14:46
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 14:48
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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının 11'leri

    Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Gençlerbirliği:

    Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

     

    Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

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