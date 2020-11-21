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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 14:46
- Güncelleme : 21.11.2020 - 14:48
Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği:
Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse