Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz dönem başarılı bir sezon geçiren Sivasspor'da, teknik direktör konusu nihayet kesinleşti.

Kırmızı-beyazlı takım, Rıza Çalımbay ile sözleşme yenilendiğini sosyal medyadan duyurdu.

"RESMİ İMZA YARIN ATILACAK"

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak." ifadeleri kullanıldı.

Yiğidolar, tecrübeli teknik adam yönetiminde 34 maçta 60 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.