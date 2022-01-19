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    89'da oyundan çıkan Pjanic'ten şoke eden tepki

    Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçın 89. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, "Ben mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 10:15
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    89'da oyundan çıkan Pjanic'ten şoke eden tepki

    Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçın 89. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, bu duruma memnun olmadı.

    Tabelayı gördüğü an "Ben mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve bu tepkisine cevap aradı.

    SON DAKİKALARDA YERİNDE DURAMADI

    Kenara geldiğinde eldivenlerini çıkartıp yere atan Pjanic, kulübede heyecanla maçı takip etti. Boşnak yıldız son dakikalarda yerinde oturamayıp kenara geldi.

    89 da oyundan çıkan Pjanic ten şoke eden tepki #1


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