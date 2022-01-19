89'da oyundan çıkan Pjanic'ten şoke eden tepki

89'da oyundan çıkan Pjanic'ten şoke eden tepki

Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçın 89. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, "Ben mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçın 89. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, bu duruma memnun olmadı.

Tabelayı gördüğü an "Ben mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve bu tepkisine cevap aradı.

SON DAKİKALARDA YERİNDE DURAMADI

Kenara geldiğinde eldivenlerini çıkartıp yere atan Pjanic, kulübede heyecanla maçı takip etti. Boşnak yıldız son dakikalarda yerinde oturamayıp kenara geldi.



