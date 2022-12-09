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    9 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 09.12.2022 - 12:20
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    9 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    15:00 TRT Spor Yıldız Galatasaray HDIS - TFL Altekma (Voleybol)

    18:00 TRT 1 Brezilya - Hırvatistan (Futbol)

    18:00 TRT Spor Yıldız OGM Orman - TED Kolejliler (Basketbol)

    19:00 BeIN Sports 5 Manisa BB - Darüşşafaka (Basketbol)

    20:00 TRT Spor Samsunspor - Y.Malatyaspor (Futbol)

    21:00 S Sport Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes (Basketbol)

    22:00 TRT 1 Hollanda - Arjantin (Futbol)


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