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    Gaziantep FK - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 14:48
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    Gaziantep FK - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.

    Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK:

    Galatasaray: Muslera, Semih, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Emre, Kerem, Gomis


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