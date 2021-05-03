Süper Lig'de düşme hattında son durum

Süper Lig'in 39. haftasında son maçlar oynanırken düşme hattında takımlar ligde kalma mücadelesi veriyor.

Süper Lig'in 39. haftasında son maçlar oynanıyor. Düşme potasındaki takımlar kıyasıya mücadele verirken, dün oynanan maçta Denizlispor, rakibi Rizespor'a 1-0 yenilerek ligden düşen ilk takım oldu.

Denizlispor'la birlikte bu sezon ligden 4 takım düşecek ve düşme potasında takımların puanları birbirine çok yakın.

Bugün oynanan bazı mücadelelerle düşme potasında puan durumu Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesi son şeklini aldı.

KASIMPAŞA 3 PUANI KAPTI

Bugün 16:00'da başlayan 3 maçta kıyasıya mücadele devam etti. Evinde Alanyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa 3-0'lık net bir skorla altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırarak rahat bir nefes aldı.

BAŞAKŞEHİR ALT SIRALARDAN UZAKLAŞIYOR

Alt sıralardan bir türlü kurtulamayan son şampiyon Başakşehir son dakikalarda attığı golle 3 puanı alarak bir nebze olsun alt sıralardan uzaklaştı.

KAYSERİ, MALATYA İLE BERABERE KALDI

Alt sıraları ilgilendiren bir diğer maçta, Yeni Malatyaspor evinde Kayserispor'u ağırladı. 1-1 biten maçta iki takım da bir puana razı oldu.

Hem alt sıraları hem de şampiyonluk yarışını ilgilendiren Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçıyla puan durumu şekillenecek.

ALT SIRALARDA PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI