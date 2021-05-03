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- Süper Lig'de düşme hattında son durum
Süper Lig'de düşme hattında son durum
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 18:24
- Güncelleme : 03.05.2021 - 18:31
Süper Lig'in 39. haftasında son maçlar oynanıyor. Düşme potasındaki takımlar kıyasıya mücadele verirken, dün oynanan maçta Denizlispor, rakibi Rizespor'a 1-0 yenilerek ligden düşen ilk takım oldu.
Denizlispor'la birlikte bu sezon ligden 4 takım düşecek ve düşme potasında takımların puanları birbirine çok yakın.
Bugün oynanan bazı mücadelelerle düşme potasında puan durumu Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesi son şeklini aldı.
KASIMPAŞA 3 PUANI KAPTI
Bugün 16:00'da başlayan 3 maçta kıyasıya mücadele devam etti. Evinde Alanyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa 3-0'lık net bir skorla altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırarak rahat bir nefes aldı.
BAŞAKŞEHİR ALT SIRALARDAN UZAKLAŞIYOR
Alt sıralardan bir türlü kurtulamayan son şampiyon Başakşehir son dakikalarda attığı golle 3 puanı alarak bir nebze olsun alt sıralardan uzaklaştı.
KAYSERİ, MALATYA İLE BERABERE KALDI
Alt sıraları ilgilendiren bir diğer maçta, Yeni Malatyaspor evinde Kayserispor'u ağırladı. 1-1 biten maçta iki takım da bir puana razı oldu.
Hem alt sıraları hem de şampiyonluk yarışını ilgilendiren Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçıyla puan durumu şekillenecek.
ALT SIRALARDA PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI