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    Süper Lig'de düşme hattında son durum

    Süper Lig'de düşme hattında son durum

    Süper Lig'in 39. haftasında son maçlar oynanırken düşme hattında takımlar ligde kalma mücadelesi veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 18:24
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 18:31
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    Süper Lig'in 39. haftasında son maçlar oynanıyor. Düşme potasındaki takımlar kıyasıya mücadele verirken, dün oynanan maçta Denizlispor, rakibi Rizespor'a 1-0 yenilerek ligden düşen ilk takım oldu.

    Denizlispor'la birlikte bu sezon ligden 4 takım düşecek ve düşme potasında takımların puanları birbirine çok yakın.

    Bugün oynanan bazı mücadelelerle düşme potasında puan durumu Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesi son şeklini aldı.

    KASIMPAŞA 3 PUANI KAPTI

    Bugün 16:00'da başlayan 3 maçta kıyasıya mücadele devam etti. Evinde Alanyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa 3-0'lık net bir skorla altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırarak rahat bir nefes aldı.

    Süper Lig de düşme hattında son durum #1

    BAŞAKŞEHİR ALT SIRALARDAN UZAKLAŞIYOR

    Alt sıralardan bir türlü kurtulamayan son şampiyon Başakşehir son dakikalarda attığı golle 3 puanı alarak bir nebze olsun alt sıralardan uzaklaştı.

    Süper Lig de düşme hattında son durum #2

    KAYSERİ, MALATYA İLE BERABERE KALDI

    Alt sıraları ilgilendiren bir diğer maçta, Yeni Malatyaspor evinde Kayserispor'u ağırladı. 1-1 biten maçta iki takım da bir puana razı oldu.

    Hem alt sıraları hem de şampiyonluk yarışını ilgilendiren Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçıyla puan durumu şekillenecek.

    Süper Lig de düşme hattında son durum #3

    ALT SIRALARDA PUAN DURUMU

    Süper Lig de düşme hattında son durum #4

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de düşme hattında son durum #5

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