Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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45+3' Gol... Alanyaspor 1-3 Beşiktaş (Efkan)

41' Wout Weghorst, bu kez rakip ceza alanı önünde Fatih'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul ve Fatih Aksoy sarı kart gördü.

37' Beşiktaş'ta Emrecan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi.

31' Gol... Alanyaspor 0-3 Beşiktaş (Ghezzal) (P)

25' Fatih Aksoy'un pasında Candeias sağ kanattan ceza alanına hareketlenmek istedi. Berkay araya girerek topu kornere gönderdi.

20' Gol... Alanyaspor 0-2 Beşiktaş (Salih Uçan)

14' Beşiktaş'ta orta alanda Wilson Eduardo'yu düşüren Emrecan Uzunhan sarı kart gördü.

13' Beşiktaş yine sol kanattan N'Koudou ile geldi. Ghezzal'ın pasında topla buluşan Kevin N'Koudou ceza alanı önündeki Gedson'a oynadı. Gedson topu istediği gibi kontrol edemedi.

11' Alanyaspor etkili geldi. Savunma arkasında topla buluşan Tayfur kale ağzınndaki Wilson Eduardo'ya çevirmek istedi. Eduardo için top hızlı.

5' Kevin N'Koudou 3. dakikada bulduğu GOL ile Süper Lig kariyerinin en erken golünü atmış oldu

3' Gol... Alanyaspor 0-1 Beşiktaş (N'Koudou)

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor'a konuk oluyor.

Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapıyor. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Targhalline, Fatih, Candeias, Balkovec, Tayfur.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.