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    TFF 1. Lig'de son durum

    TFF 1. Lig'de son durum

    TFF 1. Lig'de son haftalar yaklaşırken puan durumunu ve son durumu sizler için derledik.
    • 14.04.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:39
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    TFF 1. Lig'de 31 hafta geride kalırken, bu hafta oynanacak maçlarla ligin sonuna yaklaşılıyor.

    Son haftada oynanan maçta lider Ankaragücü, deplasmanda en yakın rakibi Ümraniyespor'u ağırlamıştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış, iki takım da 1 puana razı olmuştu.

    Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Ümraniyespor'un ardından gelen Bandırmaspor, Boluspor'u 3-0 mağlup etmiş ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

    Bir zamanlar Süper Lig'de şampiyonluk da yaşayan Bursapor, TFF 1. Lig'de son sıralarda yer alıyor.

    Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'den de düşecek gibi görünüyor.

    İşte TFF 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü:

    Puan durumu

    TFF 1. Lig de son durum #1

    Gelecek haftanın fikstürü

    TFF 1. Lig de son durum #2


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