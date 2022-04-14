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TFF 1. Lig'de son durum
TFF 1. Lig'de son haftalar yaklaşırken puan durumunu ve son durumu sizler için derledik.
- 14.04.2022 - 14:51
- Güncelleme : 14.04.2022 - 15:39
TFF 1. Lig'de 31 hafta geride kalırken, bu hafta oynanacak maçlarla ligin sonuna yaklaşılıyor.
Son haftada oynanan maçta lider Ankaragücü, deplasmanda en yakın rakibi Ümraniyespor'u ağırlamıştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış, iki takım da 1 puana razı olmuştu.
Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Ümraniyespor'un ardından gelen Bandırmaspor, Boluspor'u 3-0 mağlup etmiş ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Bir zamanlar Süper Lig'de şampiyonluk da yaşayan Bursapor, TFF 1. Lig'de son sıralarda yer alıyor.
Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'den de düşecek gibi görünüyor.
İşte TFF 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü:
Puan durumu
Gelecek haftanın fikstürü