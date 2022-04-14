TFF 1. Lig'de son durum

TFF 1. Lig'de son haftalar yaklaşırken puan durumunu ve son durumu sizler için derledik.

TFF 1. Lig'de 31 hafta geride kalırken, bu hafta oynanacak maçlarla ligin sonuna yaklaşılıyor.

Son haftada oynanan maçta lider Ankaragücü, deplasmanda en yakın rakibi Ümraniyespor'u ağırlamıştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış, iki takım da 1 puana razı olmuştu.

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Ümraniyespor'un ardından gelen Bandırmaspor, Boluspor'u 3-0 mağlup etmiş ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Bir zamanlar Süper Lig'de şampiyonluk da yaşayan Bursapor, TFF 1. Lig'de son sıralarda yer alıyor.

Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'den de düşecek gibi görünüyor.

İşte TFF 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü:

Puan durumu

Gelecek haftanın fikstürü