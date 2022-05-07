Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
546.536
-0.27%
BTXN Coin
15.10
-5.26%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Başakşehir - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
    • 07.05.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

    Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.

    İlk 11'ler

    Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Guldbranssen

    Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    'Hiç giymeseydin görünüyor' Şevval Şahin küçücük bikinisiyle sosyal medyayı salladı
    Medya

    'Hiç giymeseydin görünüyor' Şevval Şahin küçücük bikinisiyle sosyal medyayı salladı

    Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu
    3. Sayfa

    Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu

    Görüş Bildir