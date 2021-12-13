Gaziantep FK-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Gaizantep FK 1-1 Fenerbahçe

41' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Mesut Özil ortayı yaptı, doğrudan kaleye yönelen top kaleci Günay'da kaldı.

33' Serdar ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, Rossi kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

30' Gol... Gaziantep FK 1-1 Fenerbahçe (Mesut)

25' Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

8' Gol... Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe (Figueiredo)

2' Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi ortayı yaptı, ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao Figueiredo

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun