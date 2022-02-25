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    Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 09:02
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    Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

    Trabzonspor'un stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 63 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

    Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLİKLERİ

    Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

    Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı. Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ maçta forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Gustavo, Attamah, Cardoso, Kemen, Thiam, Gavranovic


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