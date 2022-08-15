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    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
    • 15.08.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 21:35
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    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İlk 11'ler

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Bersant Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken

    Fenerbahçe: Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zajc, Lincoln, King, Valencia


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