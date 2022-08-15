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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
- 15.08.2022 - 20:36
- Güncelleme : 15.08.2022 - 21:35
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Bersant Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken
Fenerbahçe: Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zajc, Lincoln, King, Valencia