Adana Demirspor - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

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İlk yarı sonucu: Adana Demirspor 0-0 Galatasaray

45' Galatasaray'ın rakip yarı alanı ortalarında kazandığı serbest vuruşu Kerem ortaladı. Top doğrudan auta gitti.

45' Adana Demirspor'da Jonas Svensson'un savunma arkasına gönderdiği topa Onyekuru yetişemedi, aut.

45' MÜTHİŞ KARAMBOL! Mertens'in kullandığı serbest vuruşu Ertaç son anda çıkardı. Dönen topu Nelsson tamamlamak istedi ama kaleci Ertaç yine başarılı. Arkaya açılan topu bu kez Yunus tamamlamak istedi ama Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı.

42' Adana Demirspor'da Belhanda, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

40' Galatasaray'da Yunus Akgün, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ama top üstten farklı şekilde auta gitti.

33' MÜTHİŞ KARAMBOL! Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş havalandı ve Onyekuru'nun önüne düştü. Onyekuru ceza sahası dışından müthiş vurdu. Fernando Muslera harika uzandı ve gole izin vermedi. Dönen topu bu kez Ndiaye tamamlamak istedi ama savunma başarılı.

30' KAÇTI! Belhanda'nın kafayla indirdiği topa Onyekuru ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera son anda topu uzaklaştırdı.

28' Bafetimbi Gomis, Mertens ile verkaç yapmak istedi ama pası doğrudan auta gitti.

27' Maçta tempo bir hayli yükseldi. Adana Demirspor'da Belhanda soldan hareketlenen Onyekuru'yu düşündü Galatasaray savunması araya girdi.

25' Sağdan Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortaladığı top herkesi aştı ve auta gitti.

24' KAÇTI! Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıyla kazandığı topu Mertens, sol çaprazdan kaleye gönderdi. Kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

23' Leo Dubois'in soldan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleci Ertaç'a gitti.

15' Kerem'in kullandığı serbest vuruş baraja takıldı.

14' Galatasaray'da Mertens, Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

12' Yunus Akgün, Dubois'ten aldığı topa ceza sahası dışından gelişine vurdu ama top üstten farklı şekilde auta gitti.

9' KAÇTI! Galatasaray'da Mertens soldan son çizgiye inip dar açıdan kaleyi düşündü. Top az farkla yandan auta gitti.

3' Savunma arkasına atılan topta Onyekuru'dan önce Muslera çıktı ve topu uzaklaştırdı.

1' Yunus'un sağdan ceza sahasına ortaladığı top ön direğin dibinden dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayadı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis