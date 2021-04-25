- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı
Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 37. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.
- Haber Merkezi
- 25.04.2021 - 22:46
- Güncelleme : 25.04.2021 - 22:59
Süper Lig'in 37. haftası Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erdi.
Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Bu skorla 72'ye yükselten Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş da dün oynadıkları maçlarını kazandı.
Dün oynanan iki maçta Beşiktaş evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray deplasmanda Mohamed'in golüyle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu son şeklini almış oldu.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
38. HAFTANIN PROGRAMI