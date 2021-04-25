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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

    Süper Lig'de 37. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 22:59
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    Süper Lig'in 37. haftası Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erdi.

    Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

    Bu skorla 72'ye yükselten Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş da dün oynadıkları maçlarını kazandı.

    Dün oynanan iki maçta Beşiktaş evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray deplasmanda Mohamed'in golüyle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

    Oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu son şeklini almış oldu.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın programı #1

    38. HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın programı #2

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