Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 37. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.

Süper Lig'in 37. haftası Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erdi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Bu skorla 72'ye yükselten Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş da dün oynadıkları maçlarını kazandı.

Dün oynanan iki maçta Beşiktaş evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray deplasmanda Mohamed'in golüyle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu son şeklini almış oldu.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

38. HAFTANIN PROGRAMI