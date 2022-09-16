Petrol
91.33
0.52%
Euro
18.2823
0.09%
Dolar
18.2618
-0.02%
Altın
982.86
0.50%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
363.217
-1.04%
BTXN Coin
7.42
5.39%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
    • 16.09.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

    Galatasaray'ın stadında saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

    Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünü kazanan ve ikisinde berabere kalan Konyaspor ise hanesine 14 puan yazdırarak Süper Lig'de 1.sıraya yerleşti.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Bruno, Endri, Bytyqi, Muhammet


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ahmet Nur Çebi: Koca bir camia, üzülürse çok üzer
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi: Koca bir camia, üzülürse çok üzer

    Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ı aklıselime davet ediyoruz
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ı aklıselime davet ediyoruz

    Görüş Bildir