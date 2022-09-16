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Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
- 16.09.2022 - 18:39
- Güncelleme : 16.09.2022 - 18:58
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray'ın stadında saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünü kazanan ve ikisinde berabere kalan Konyaspor ise hanesine 14 puan yazdırarak Süper Lig'de 1.sıraya yerleşti.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Bruno, Endri, Bytyqi, Muhammet