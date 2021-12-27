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Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 19:03
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor-Beşiktaş maçı, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi