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    Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 19:03
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    Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor-Beşiktaş maçı, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

    Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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