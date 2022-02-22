Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçının ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu acı olayın ardından Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yani 15 Ocak 2022 tarihinde oynanması gereken Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelenmişti.

Başakşehir - Konyaspor maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada oynanması gerekirken Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı, 22 Şubat 2022 Salı yani bugün saat 20.00'de başlayacak ve Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği bu zorlu mücadele, beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Saka'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Şeker görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı.

İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Chadli, Gulbrandsen

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Skubic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan