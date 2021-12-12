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    Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Sergen Yalçın’sız ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor’u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 09:01
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    Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Kayserispor karşısında çıkacak.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, M. Topal, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

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