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    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 08:43
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    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıkıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe

    Altay
    Gökhan
    Sadık
    Tisserand
    Caner
    Gustavo
    Ozan
    Mert Hakan
    Ferdi
    Pelkas
    Cisse

    Yeni Malatyaspor

    Abdulsamed
    Zeki
    Semih
    Hadebe
    Hafez
    Acquah
    Ndayishimiye
    Umut
    Cueva
    Fofana
    Kubilay

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