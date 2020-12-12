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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 08:43
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıkıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Gökhan
Sadık
Tisserand
Caner
Gustavo
Ozan
Mert Hakan
Ferdi
Pelkas
Cisse
Yeni Malatyaspor
Abdulsamed
Zeki
Semih
Hadebe
Hafez
Acquah
Ndayishimiye
Umut
Cueva
Fofana
Kubilay