Petrol
97.23
-0.70%
Euro
18.0502
-0.28%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
997.19
-1.71%
Borsa
3582
0.40%
Bitcoin
361.100
-1.39%
BTXN Coin
8.57
-8.53%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • 10.10.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 19:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer alıyor.

    Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

    Eksikler

    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Gomez

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken


    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı
    3. Sayfa

    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti
    Gündem

    Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti

    Görüş Bildir