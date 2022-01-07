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TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret
TFF, Beşiktaş’ın Rizespor maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 20:29
- Güncelleme : 07.01.2022 - 20:37
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'a, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.
TRT Spor’un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi erteleme talebinde bulunan siyah beyazlı kulübün bu isteği reddedildi.
MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Son olarak Önder Karaveli ve 5 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı Beşiktaş, Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.
Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TFF'nin verdiği karar neticesinde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.