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    TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

    TFF, Beşiktaş’ın Rizespor maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 20:37
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    TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

    Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'a, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

    TRT Spor’un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi erteleme talebinde bulunan siyah beyazlı kulübün bu isteği reddedildi.

    MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

    Son olarak Önder Karaveli ve 5 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı Beşiktaş, Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

    Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TFF'nin verdiği karar neticesinde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.


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