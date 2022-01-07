TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

TFF, Beşiktaş’ın Rizespor maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'a, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

TRT Spor’un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi erteleme talebinde bulunan siyah beyazlı kulübün bu isteği reddedildi.

MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Son olarak Önder Karaveli ve 5 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı Beşiktaş, Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TFF'nin verdiği karar neticesinde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.