Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yüzü gülmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vitor Pereira'nın ardından uzun bir süre teknik direktörsüz kalan ve yeniden İsmail Kartal ile yeniden lige tutunmaya çalışan Fenerbahçe, istediği çıkışı bir türlü elde edemedi.

Yüzü bir türlü gülmeyen ve Süper Lig'de şampiyon olma umutlarını gittikçe kaybetmeye başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na tutundu.

Afyon'u yenen ve son 16 turunda Kayseri ile eşleşen Fenerbahçe, bu maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Bu maçı kaçırmak istemeyenler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.

Futbolseverler bu kapsamda, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Sosa, Samuel, Ozan, Valencia, Serdar Dursun

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Gavranovic