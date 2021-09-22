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    Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 20:51
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    45' Gol... Kayserispor 2-0 Galatasaray (Emrah Başsan)

    39' Gol... Kayserispor 1-0 Galatasaray (Thiam)

    30' Oğulcan ceza sahası dışından uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

    24' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mohamed kafayı vurdu. Hosseini çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

    18' Oğulcan'ın pasıyla topal buluşan Feghouli sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken top ayaklarına dolandı ve savunma tehlikeyi büyümeden önledi.

    15' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğulcan, dar açıdan yakın direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Lung gole izin vermedi.

    7' Sol kanattan Taylan'ın ortasında Hosseini topu karşıladı. Seken topu Carole uzaklaştırdı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson,Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Oğulcan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa

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