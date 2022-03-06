Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam, şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Ligde 5 maçtır kazanan Trabzonspor ise Fenerbahçe virajını alarak puanını 69 yapıp liderliğini perçinlemenin hedefinde olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

EKSİKLER - CEZALILAR

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer alacak.

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ve Vitor Hugo'nun yanı sıra; Marek Hamsik ile Dorukhan Toköz'ün de sakatlığı sürüyor. Bordo-mavililerde Koronavirüs'e yakalanan İsmail Köybaşı'nın durumu ise henüz netleşmedi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Serdar, Min-jae Kim, Szalai; Crespo, Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius