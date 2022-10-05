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    Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte 4 günlük periyotta düdük çalacak hakemler...
    • 05.10.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:45
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    Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

    7 Ekim Cuma:

    20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

    8 Ekim Cumartesi:

    14.30 İstanbulspor-Ankaragücü: Yasin Kol

    17.00 Antalyaspor-Konyaspor: Mert Güzenge

    20.00 Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

    9 Ekim Pazar:

    14.30 Ümraniyespor-Kayserispor: Burak Şeker

    17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

    20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

    10 Ekim Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

    20.00 Başakşehir-Sivasspor: Kadir Sağlam


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