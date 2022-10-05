Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte 4 günlük periyotta düdük çalacak hakemler...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Antalyaspor-Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:

14.30 Ümraniyespor-Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Başakşehir-Sivasspor: Kadir Sağlam