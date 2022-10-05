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Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte 4 günlük periyotta düdük çalacak hakemler...
- 05.10.2022 - 13:39
- Güncelleme : 05.10.2022 - 13:45
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Antalyaspor-Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
9 Ekim Pazar:
14.30 Ümraniyespor-Kayserispor: Burak Şeker
17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Başakşehir-Sivasspor: Kadir Sağlam