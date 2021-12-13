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    Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 19:23
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 19:31
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    Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao Figueiredo

    Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun

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