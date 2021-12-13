Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao Figueiredo

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun