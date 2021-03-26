Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu

Cezayirli yıldızla konuştuğunu söyleyen Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, "Şu an için endişelenecek bir durum yok" dedi.

Dün akşam oynanan Cezayir-Zambia maçında 1 gol atıp 1 de asist yapan Ghezzal, mücadelenin 45. dakikada sakatlanarak Beşiktaşlı taraftarları üzmüştü.

Sol ayak bileğini yere ters basan yıldız futbolcu, oyuna devam edememiş ve kenara gelmişti.

Ghezzal'ın sağlık durumunu merak edilirken, oyuncunun menajeri müjdeyi verdi.

"İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Menajer Hakan Korkmaz, "Ghezzal ile konuştum. İyi olduğunu söyledi. Bileğinde şişlik ve morluk yokmuş. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Şu an uçağa biniyor. Cezayir'e dönüyorlar. Şu an için endişelenecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.