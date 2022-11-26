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    Yunus Akgün'e yeni sözleşme kapıda

    Galatasaray'da sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus Akgün'ün yeni kontrat görüşmeleri olumlu ilerliyor.
    • 26.11.2022 - 12:21
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    Yunus Akgün'e yeni sözleşme kapıda

    Galatasaray'da sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus Akgün'ün kontrat uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

    Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da oyunculara tam 12 gün izin verilmişti.

    Yabancılar soluğu yurt dışında alırken, takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu.

    Yunus Akgün e yeni sözleşme kapıda #1

    Herkes izinliyken çalışıyor

    Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, herkesin izinli olduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

    Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus'un, sarı-kırmızılı kulüple kontrat uzatma görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi.

    Yunus Akgün e yeni sözleşme kapıda #2


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