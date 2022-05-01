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- Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti
Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti
- 01.05.2022 - 17:57
- Güncelleme : 01.05.2022 - 18:27
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı kazanan Kayserispor'da Mame Thiam, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0 önde gitti.
Beşiktaş 10 kişiyle kazandı
İkinci yarıda etkili oynayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 50. dakikada Serdar Saatçı ile durumu 1-1'e getirdi.
75. dakikada N'Koudou, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
N'Koudou, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getirdi.
Maçın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Emrah Başsan'ı düşüren Montero, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Kayseri'de Cardoso topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu yazdı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu skorla siyah-beyazlılar, 54 puanla 6. sıraya yükseldi.