Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı kazanan Kayserispor'da Mame Thiam, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0 önde gitti.

Beşiktaş 10 kişiyle kazandı

İkinci yarıda etkili oynayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 50. dakikada Serdar Saatçı ile durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada N'Koudou, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

N'Koudou, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getirdi.

Maçın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Emrah Başsan'ı düşüren Montero, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Kayseri'de Cardoso topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu yazdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu skorla siyah-beyazlılar, 54 puanla 6. sıraya yükseldi.