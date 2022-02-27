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    Galatasaray - Rizespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 18:02
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    Galatasaray - Rizespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed

    Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo


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