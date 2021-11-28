Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
710.000
1.43%
BTXN Coin
51.25
2.43%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Yeni Malatyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

    21' Babel ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu, top savunmada Sadık'tan geri geldi.

    16' Chouiar sol kanattan ortayı yaptı, top ters taraftan auta gitti.

    10' Galatasaray kendi yarı sahasından oyun kuruyor.

    7' Nshimirimana, Malatyaspor yarı alanında sağ kanatta Berkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

    Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir