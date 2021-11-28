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Yeni Malatyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 18:52
- Güncelleme : 28.11.2021 - 19:28
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21' Babel ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu, top savunmada Sadık'tan geri geldi.
16' Chouiar sol kanattan ortayı yaptı, top ters taraftan auta gitti.
10' Galatasaray kendi yarı sahasından oyun kuruyor.
7' Nshimirimana, Malatyaspor yarı alanında sağ kanatta Berkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne