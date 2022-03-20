- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 09:11
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Ligde 50 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 30. hafta kapanış mücadelesinde sahasında 55 puanla 2. basamakta bulunan Konyaspor'u ağırlayacak.
5 maçtır kaybetmeyen sarı lacivertliler, evinde kazanıp rakibiyle arasındaki farkı 2'ye düşürmeyi hedefliyor.
4 maçlık galibiyet hasretine Galatasaray karşısında son verdikten sonra Kayseri deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atan yeşil beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak.
Zorlu mücadele için nefesler tutulurken futbolseverler, Fenerbahçe - Konyaspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.
Peki Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB - Konyaspor maçı muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı, 20 Mart 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği bu zorlu karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi