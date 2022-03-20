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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - Konyaspor maçı muhtemel 11'ler...