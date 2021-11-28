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    Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 19:08
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    Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.

    Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #1

    GOLLER DJANINY VE ABDÜLKADİR'DEN

    Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #2

    LİDER DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra mağlubiyet alan Karagümrük ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

    Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #3

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