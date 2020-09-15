Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre Lazio, Muriç için Fenerbahçe’ye 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ 17.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli ekipten KAP’a yapılan açıklamada, “Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

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Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Vedat Muriç resmen Lazio'da VİDEO