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    Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 18:47
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 19:19
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    14' Gol... Alanyaspor 1-0 Beşiktaş (Babacar)

    7' Babacar sağ çaprazdan ceza alanına girdi, vuruşunu yapmak üzereydi fakat Welinton topa son anda ayak koydu. Korner.

    3' Awaziem, topu savunma arkasına sarkmak isteyen Babacar'a aktarmak istedi fakat savunma araya girdi.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

    Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Mücadele beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan

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