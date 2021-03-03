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- Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 17:47
- Güncelleme : 03.03.2021 - 18:17
Ligde oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Arda Turan, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed