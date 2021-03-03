Euro
8.9545
0.58%
Dolar
7.4221
0.84%
Altın
408.46
-0.42%
Borsa
1.537
0.51%
Bitcoin
372.500
4.26%
EXEN Coin
16.59
-0.83%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 18:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Ligde oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Arda Turan, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir