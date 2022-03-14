Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

39' Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gördüğü sarı kartla gelecek maç cezalı duruma düştü.

38' Beşiktaş'ta erken oyuncu değişikliği. Larin ve Batshuayi oyuna girdi. Güven ve Kenan oyundan ayrıldı.

38' Golde Beşiktaşlı futbolcular, Mustafa Muhammed'in Umut'a faul yaptığı itirazında bulundu. İtirazlar sonrası Ersin ve Ghezzal sarı kart gördü.

31' Gol… Galatasaray 2-0 Beşiktaş (Kerem)

27' Soldan Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Güven kafayı vurdu, kaleci Pena son anda kurtardı.

24' Patrick van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson kafayla içeriye doldurdu ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

21' Gol… Galatasaray 1-0 Beşiktaş (Kerem)

19' Galatasaray'da Berkan sol kanattan aldığı topla son çizgiye indi ve ortasını yaptı, top doğrudan kaleci Ersin'e gitti.

12' Beşiktaş'ta sağ kanattan topu alan Ghezzal ceza sahasına iyi gönderdi ancak savunmada Nelsson topu uzaklaştırdı.

9' Sağ kanatta Feghouli'den pası alan Omar bekletmeden içeriye ortaladı, o bölgede Mustafa Muhammed iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

8' Soldan Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Omar vurdu savunmada Vida araya girdi.

3' Sağ kanattan topu alan Rosier ceza sahasına yakın bir bölgeden sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

2' Beşiktaş'ta Vida, savunma arkasına sarkan Güven'i düşündü ancak kademeye Nelsson girdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Galatasaray Stadı'nda yapılan müsabaka saat 20.00'da başladı. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz oldu.

BeIN Sports 1'den yayınlanan derbiyle ilgili her şey sitemizde...

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven