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    Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11 haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
    • 22.10.2022 - 08:37
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    Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.

    Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    Eksikler

    Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Deniz Türüç, Traore


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