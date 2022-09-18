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- Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- 18.09.2022 - 09:02
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.
Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay; Henrique, Serdar, Szalai; Ferdi, Arao, Crespo, Alioski; Rossi, Pedro; Valencia.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Oğuz, W. Eduardo