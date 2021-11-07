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Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 17:49
- Güncelleme : 07.11.2021 - 18:55
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Ferdi, Zajc,Mert Hakan, Meyer, İrfan Can, Berisha
Kayserispor: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic