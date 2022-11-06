Trabzonspor - Konyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

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27’ Gol… Trabzonspor 2-0 Konyaspor (Trezeguet) (P)

25' Hamsik ceza sahası dışından sert vurdu. Sehic müthiş uzandı, korner.

22' Konyaspor'da Paz soldan ceza sahasına girmek isterken Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

19' Guilherme'nin ceza sahasına gönderdiği topa Adil iyi yükseldi ve vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri geldi. Sonrasında hakem, Adil'in rakibine faul yaptığı tespitinde bulundu.

17' Trabzonspor bulduğu golle birlikte baskısını artırdı. Ceza sahası dışından topla buluşan Bakasetas sol ayağıyla şansını denedi ama top savunmadan döndü.

16' Penaltı pozisyonunda sarı kart gören Adil, gelecek maç cezalı duruma düştü.

15’ Gol… Trabzonspor 1-0 Konyaspor (Bakasetas) (P)

14' Hakem pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

12' Hakem, Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e müdahalesini VAR'da inceliyor.

11' Soldan kullanılan köşe vuruşunda karambolde Trezeguet topa gelişine vurdu. Top üstten auta gitti. Sonrasında Trezeguet kendini acı içinde yere bıraktı. Trabzonspor penaltı bekliyor.

10' Soldan ceza sahasına giren Denswill pozisyonu kaybedince yanındaki Maxi Gomez'e bıraktı. Gomez soldan içeriye orta yapmak isterken savunma araya girdi, korner. Trabzonsporlu futbolcular penaltı beklese de hakem Zorbay Küçük oralı olmadı.

9' Zymer Bytyqi'nin soldan ceza yayının üzerine gönderdiği topa Soner gelişine vurdu ama top yandan auta gitti.

7' Trezeguet'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Sehic kornere çeldi.

5' Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topu Abdülkadir kontrol etti ama açısını kaybedince pozisyon kaybedildi.

3' Ön alanda baskıyla kazanılan topta Bartra hızla savunma arkasına sarkmak istedi ama savunma raya girdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor.

Ligde Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başladı ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Bartra, Hugo, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Bruno Paz, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet, Michalak