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Trabzonspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 18:57
- Güncelleme : 17.10.2021 - 18:58
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda oynanan maç 19.00'da başladı.
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia