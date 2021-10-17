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    Trabzonspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 9. haftasının en dikkat çeken maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 18:58
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    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

    Medical Park Stadı'nda oynanan maç 19.00'da başladı.

    Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

    Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

    Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

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