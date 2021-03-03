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    Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 08:39
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    Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Ligde oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Joseph Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılılarda ise tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta oynayamayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Lobhanidze, Endri Çekici, Emre Güral, Börven

    Galatasaray: Muslera, Ömer, Marcao, Luyindama, Yedlin, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Onyekuru, Arda, Mostafa Mohamed

    Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

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