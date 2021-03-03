Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Joseph Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda ise tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Lobhanidze, Endri Çekici, Emre Güral, Börven

Galatasaray: Muslera, Ömer, Marcao, Luyindama, Yedlin, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Onyekuru, Arda, Mostafa Mohamed