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Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 08:39
Ligde oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Joseph Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda ise tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta oynayamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Lobhanidze, Endri Çekici, Emre Güral, Börven
Galatasaray: Muslera, Ömer, Marcao, Luyindama, Yedlin, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Onyekuru, Arda, Mostafa Mohamed