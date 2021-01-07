Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Beştepe'de kabul etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bu yoğun tempo sırasında futboldaki sorunları konuşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

MESUT'U SORDU

Koç'u Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan'ın, sohbet sırasında sarı-lacivertli takıma transfer olması beklenen Mesut Özil'in son durumunu sorduğu öğrenildi.

Ekonomik sorunlar başta olmak üzere futboldaki bazı meseleleri masaya yatıran Fenerbahçe Başkanı, daha sonra Külliye'den ayrıldı.