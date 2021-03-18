Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bazı isimler, pazar günü oynanacak kritik derbide forma giyemeyecek.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan kritik derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

TEK EKSİK TÖRE

Ev sahibi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen Cenk Tosun ise maç kadrosunda yer alacak. Siyah-beyazlılarda başka bir eksik bulunmuyor.

GÖKHAN GÖNÜL İĞNEYLE OYNAMAK İSTİYOR

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise Antalyaspor maçında sakatlanan ve ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Mesut Özil, dev maçta oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün durumları ise henüz netlik kazanmadı.

Gökhan'ın, sağlık ekibiyle görüştüğü ve iğneyle oynamak istediği bildirildi.

İki futbolcuyla ilgili son kararı, teknik direktör Erol Bulut verecek.