Galatasaray’dan 'Kadıköy Hatırası' paylaşımı

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluğunun fotoğrafı paylaşıldı.

2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 beraber kalıp şampiyon olan Galatasaray, sosyal medya üzerinden şampiyon takımın kupayla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

“KADIKÖY HATIRASI”

Yapılan paylaşımda açıklama olarak, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN…” açıklaması yapıldı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.