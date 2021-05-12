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    Galatasaray’dan 'Kadıköy Hatırası' paylaşımı

    Galatasaray’ın sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluğunun fotoğrafı paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 12:36
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    Galatasaray’dan 'Kadıköy Hatırası' paylaşımı

    2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 beraber kalıp şampiyon olan Galatasaray, sosyal medya üzerinden şampiyon takımın kupayla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

    “KADIKÖY HATIRASI”

    Yapılan paylaşımda açıklama olarak, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN…” açıklaması yapıldı.

    Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Galatasaray’dan Kadıköy Hatırası paylaşımı #1

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