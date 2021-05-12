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- Galatasaray’dan 'Kadıköy Hatırası' paylaşımı
Galatasaray’dan 'Kadıköy Hatırası' paylaşımı
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluğunun fotoğrafı paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 12:31
- Güncelleme : 12.05.2021 - 12:36
2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 beraber kalıp şampiyon olan Galatasaray, sosyal medya üzerinden şampiyon takımın kupayla birlikte fotoğraflarını paylaştı.
“KADIKÖY HATIRASI”
Yapılan paylaşımda açıklama olarak, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN…” açıklaması yapıldı.
Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.