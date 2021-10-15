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Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 18:58
- Güncelleme : 15.10.2021 - 19:01
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'le karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.
15. sırada yer alan Başakşehir'de yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.
İLK 11’LER
Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi