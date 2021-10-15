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    Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 19:01
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    Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'le karşılaşacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

    15. sırada yer alan Başakşehir'de yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.

    İLK 11’LER

    Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

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