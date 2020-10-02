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    A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu

    A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu

    A Milli Takımın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 18:25
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    TFF, A Milli Futbol Takımının, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

    MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

    Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

    Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

    Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

    Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

    A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu #1

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