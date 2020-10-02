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A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu
A Milli Takımın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
- İHA
- 02.10.2020 - 18:25
TFF, A Milli Futbol Takımının, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.